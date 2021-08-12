Тегеран, 12 августа, 2021, 08:34 — ИА Регнум. 11 августа руководитель международного отдела Исламского университета Азад заявил, что более 20 000 иностранных студентов обучаются в различных филиалах университета. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Алаэддин Боруджерди отметил, что университет предоставляет отдельные возможности для привлечения большего числа иностранных студентов, заявив, что привлечение иностранных студентов в университет связано с обеспечением национальной безопасности в дополнение к увеличению доходов университета.

Далее руководитель международного отдела Исламского университета объяснил, что иностранные студенты знакомятся с культурой и обычаями, а также историей Ирана, что выгодно с точки зрения обеспечения национальной безопасности.

Декан Исламского университета Дариуш Джавид сообщил, что университет получил особое звание среди многочисленных ВУЗов страны, а его стоматологический факультет находится на пятом месте в академическом рейтинге.