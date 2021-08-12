Улан-Удэ, 12 августа, 2021, 06:07 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 132 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 54 434. Об этом утром 12 августа сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Egov-buryatia.ru Врачи в Бурятии

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 26 643 случая заражения (49% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии умер один пациент с COVID-19 (всего умерли 1733 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходит лечение в стационарах республики 601 (-15) больной. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 2026 (-183) человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 48 286 (+71) человек.

В реанимации остаются 92 пациента в тяжёлом состоянии (45 — старше 65 лет). В том числе 53 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (29 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 71,8% — из 837 перепрофилированных коек занята 601.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии продлили режим работы банкетных залов.