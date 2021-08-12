Тегеран, 12 августа, 2021, 08:35 — ИА Регнум. 11 августа Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеизаявил, что распространение коронавируса является первостепенной и главной проблемой Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В телевизионном послании лидер Исламской революции указал на недавнюю волну коронавируса, заявив, что данный вопрос является самым значимым на сегодняшний день. Уделяя должное внимание выполнению обязанностей и задач, касающихся пандемии, имам Хаменеи дал важные советы должностным лицам и народу.

Он отметил: «COVID-19 сегодня является проблемой номер один в стране. Это происходит не только в Иране, но и почти во всем мире. Коронавирус вспыхивает, а затем передается дальше. Число инфицированных людей и число погибших поистине трагичны, что разбивает сердце любого человека»,

«Сегодня другой проблемой, связанной с пандемией COVID-19, является истощение медицинских работников. В это жаркое лето, сталкиваясь с такими проблемами днем и ночью, медицинский персонал испытывает серьёзное давление, физическое и эмоциональное. Наша благодарность на самом деле не имеет значения», — подчеркнул Верховный лидер.

Он также заявил, что главная обязанность чиновников на текущий момент состоит в том, чтобы иметь возможность обеспечить бесплатное диагностическое тестирование COVID-19 на широкой основе для всех. В этом должны помочь как страховые компании, так и администрация.