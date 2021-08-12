Владивосток, 12 августа, 2021, 06:09 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что обсуждается вопрос строительства новых лагерей отдыха на морском побережье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства 12 августа.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР В пионерском лагере

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В рамках рабочей поездки главы региона в Партизанский район местные жители сказали, что в районе нет ни одного муниципального стационарного детского лагеря, где могли бы отдыхать ребята со всего Приморья. Губернатор поддержал инициативу создать подобное учреждение.

«Это хорошее предложение, мы готовы взять определенные затраты на себя, сделать проект, чтобы создать межрайонное учреждение. Вместе с главами Находки, Хасанского и Шкотовского районов будем искать решение вопроса летнего отдыха детей. Мы нацелены на то, чтобы строить новые лагеря и восстанавливать нормальный детский отдых у моря», — сказал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента старта программы поездок в детские лагеря с кешбэком родители купили более 350 тысяч путевок на сумму около 9 млрд рублей. Сумма возвратов средств родителям составила 4 млрд рублей.