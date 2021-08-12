Тегеран, 12 августа, 2021, 08:37 — ИА Регнум. 11 августа высокопоставленный член председательствующего совета парламента Ирана заявил, что законодательная и исполнительная власть договорились официально получить список назначенных министров 14 августа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На открытом заседании парламента представительДжаббар Кучакинеджадпризвал администрацию как можно скорее представить назначенных министров, напомнив, что Верховный лидер аятоллаСейед Али Хаменеииздал специальный указ в этом отношении.

Кучакинеджад указал на предстоящие государственные праздники, на время которых парламент приостановит свою деятельность, при этом если список назначенных министров будет передан меджлису с опозданием, комитеты не успеют рассмотреть компетенцию и профессиональные навыки предложенных министров.

В ответ член председательствующего совета парламентаАли Никзад заявил, что между администрацией и парламентом были достигнуты договоренности о том, что список назначенных министров будет официально представлен в субботу 14 августа.