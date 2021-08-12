Тегеран, , 08:39 — REGNUM 11 августа посол Ирана в России Казем Джалали подчеркнул тот факт, что Иран приветствует любые дипломатические меры, которые приведут к отмене санкций, отметив, что Тегеран извлек уроки из взаимодействия с Западом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на встрече в Фонде общественной дипломатии имени Александра Горчакова, Джалали подробно остановился на различных вопросах, включая задержки с отправкой российских вакцин, ядерную сделку с Ираном, нападения на израильский танкер, соглашение между Ираном и Россией и взаимодействие Москвы с новым правительством Исламской Республики.

Он отметил, что Иран сделал все возможное в отношении своего соглашения с Россией о закупке 62 миллионов доз вакцин, при этом на данный момент в Иран было отправлено только 1 020 000 доз.

Говоря о давних отношениях между Ираном и Россией, Джалали сообщил, что общие взгляды лидеров двух стран привели к улучшению условий в этом отношении. Он отметил, что у двух стран есть общие черты в глобальном движении против односторонности.

Тегеран и Москва являются мощными игроками в международном сообществе и обладают многочисленными возможностями.

В другом месте своего выступления Джалали подчеркнул роль СМИ в информировании людей о возможностях двух стран. Он также призвал повысить уровень взаимодействия со СМИ и академическими кругами, заявив, что иранские и российские средства массовой информации должны поддерживать серьезное сотрудничество.