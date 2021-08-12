Петропавловск-Камчатский, 12 августа, 2021, 05:51 — ИА Регнум. После крушения вертолёта Ми-8 12 августа в Курильское озеро Кроноцкого заповедника на Камчатке удалось спасти телеведущего Николая Корженевского. Он оказался в списке восьми человек, которые выжили.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

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Николай Корженевский является ведущим новостей на канале «Россия 24». Раньше он вёл программу «Экономика. Курс дня».

Как сообщало ИА REGNUM, телеграм-канал Камчатка №1 опубликовал список выживших после крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке. Всего на борту находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров и три члена экипажа. Спасти удалось пока только восемь из них. Поисково-спасательная операция продолжается.