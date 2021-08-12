Анадырь, 12 августа, 2021, 05:55 — ИА Регнум. Сахалинский рыбокомбинат «Островной» выкупил у правительства Чукотки АО «Чукотрыбпромхоз» за 4,625 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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При этом начальная цена была 2,5 млрд рублей.

Средства от продажи направят в доход окружного бюджета и будут использованы на нужды региона.

Правительство округа планирует за счёт доходов увеличить финансирование на решение вопросов аварийного жилья, обеспечения жильём работников здравоохранения и образования, строительства и ремонта социальных объектов, организации морских и авиаперевозок.

«Чукотрыбпромхоз» продан в рамках приватизации имущества Чукотского автономного округа. Основной актив чукотской компании — квоты на вылов минтая, трески, палтуса, синего краба и краба-стригуна на общую стоимость 2,16 млрд рублей. Квоты действуют до 2033 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии подвели итоги первых торгов по продаже имущества двух крупных предприятий: ПАО «Чебоксарский агрегатный завод» (ЧАЗ) и ООО «Чебоксарский завод промышленного литья» («Промтрактор-промлит»). Имущество «агрегатки» оценили в 3,56 млрд рублей, «Промтрактор-промлита» — в 2,667 млрд рублей. В обоих случаях торги признаны несостоявшимися.