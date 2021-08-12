Якутск, 12 августа, 2021, 05:53 — ИА Регнум. В борьбе с огнём возле села Мугудай в Чурапчинском районе Якутии погиб мужчина. Об этом 12 августа сообщает телеграм-канал избирательной комиссии республики.

Лесной пожар

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По данным региональных СМИ, в огне погиб тракторист. Он пропал ещё 9 августа, но его тело обнаружили только спустя двое суток. Огнеборца настиг верховой пожар, трактор тоже сгорел. Известно, что погибший работал на дорожном предприятии и был мобилизован на пожар.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Якутии обнаружили девять новых лесных пожаров, их общая площадь — 307 га. Всего в республике горят 1 288 тыс. га лесов.