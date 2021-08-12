Петропавловск-Камчатский, 12 августа, 2021, 05:43 — ИА Регнум. После катастрофы вертолёта Ми-8 на Камчатке, которая произошла 12 августа в районе Кроноцкого заповедника, удалось спасти восемь человек.

Максим Цуканов ИА REGNUM
Вертолет Ми-8

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Список выживших опубликовал телеграм-канал Камчатка №1:

  • Елена Антипина,
  • Николай Корженевский,
  • Виктор Стрелкин,
  • Михаил Маляков,
  • Анастасия Пономарева,
  • Георгий Кованцев,
  • Яков Медведев (второй пилот),
  • Марат Мадиев (бортмеханик).

Всех, кого удалось спасти, уже доставили в Петропавловск-Камчатский. Их направят в учреждения здравоохранения. Отмечается, что два человека находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 12 августа в озеро Курильское упал вертолёт Ми-8 с 13 пассажирами и тремя членами экипажа на борту. Известно, что на вертолёте летели туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.