Петропавловск-Камчатский, 12 августа, 2021, 05:43 — ИА Регнум. После катастрофы вертолёта Ми-8 на Камчатке, которая произошла 12 августа в районе Кроноцкого заповедника, удалось спасти восемь человек.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

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Список выживших опубликовал телеграм-канал Камчатка №1:

Елена Антипина,

Николай Корженевский,

Виктор Стрелкин,

Михаил Маляков,

Анастасия Пономарева,

Георгий Кованцев,

Яков Медведев (второй пилот),

Марат Мадиев (бортмеханик).

Всех, кого удалось спасти, уже доставили в Петропавловск-Камчатский. Их направят в учреждения здравоохранения. Отмечается, что два человека находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 12 августа в озеро Курильское упал вертолёт Ми-8 с 13 пассажирами и тремя членами экипажа на борту. Известно, что на вертолёте летели туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.