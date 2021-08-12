Опубликован список выживших в катастрофе вертолёта Ми-8 на Камчатке
Петропавловск-Камчатский, 12 августа, 2021, 05:43 — ИА Регнум. После катастрофы вертолёта Ми-8 на Камчатке, которая произошла 12 августа в районе Кроноцкого заповедника, удалось спасти восемь человек.
Максим Цуканов ИА REGNUM
Вертолет Ми-8
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Список выживших опубликовал телеграм-канал Камчатка №1:
- Елена Антипина,
- Николай Корженевский,
- Виктор Стрелкин,
- Михаил Маляков,
- Анастасия Пономарева,
- Георгий Кованцев,
- Яков Медведев (второй пилот),
- Марат Мадиев (бортмеханик).
Всех, кого удалось спасти, уже доставили в Петропавловск-Камчатский. Их направят в учреждения здравоохранения. Отмечается, что два человека находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 12 августа в озеро Курильское упал вертолёт Ми-8 с 13 пассажирами и тремя членами экипажа на борту. Известно, что на вертолёте летели туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.