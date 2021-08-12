Челябинск, 12 августа, 2021, 05:42 — ИА Регнум. В Челябинске руководящий сотрудник одной из фирм осуждён за коммерческий подкуп. Об этом сообщает южноуральское управление СКР.

regnum Деньги

Преступление было совершено в 2018—2020 годах. Следователи утверждают, что этот руководитель получил более 8 млн рублей от представителей подрядчиков, работавших по контрактам, заключённым с предприятием. Взамен от него ожидали своевременного приёма и оплаты работ.

Суд назначил гражданину пять лет колонии строгого режима. Также он заплатит 9 млн рублей в виде штрафа.