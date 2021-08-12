Токио, 12 августа, 2021, 06:00 — ИА Регнум. Вблизи побережья японской префектуры Аомори в ночь 12 августа село на мель и разломилось надвое грузовое судно под флагом Панамы. Об этом сообщает телеканал NHK.

Кораблекрушение. Иван Айвазовский. 1876 г

В настоящее время все члены экипажа с потерпевшего крушение судна эвакуированы береговой охраной Японии. Большая часть спасённых моряков — граждане Филиппин и Китая. Часть корпуса сухогруза, Водоизмещение сухогруза составляет 39 тыс. тонн. Одну из его частей, которая осталась на плаву, постепенно сносит от северного берега острова Хонсю, что представляет опасность для судов, следующих вблизи порта Аомори.

Также обнаружена утечка топлива в море, о масштабе которой пока не сообщается.

В связи с крушением судна при канцелярии премьер-министра Японии сформирован кризисный штаб, первоочередной задачей которого является сбор и анализ всей информации, а также координация действий.

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