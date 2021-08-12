Пермь, 12 августа, 2021, 05:35 — ИА Регнум. В Пермском крае идёт проверка по факту получения ожогов иностранным студентом. Инцидент произошёл ещё в 2019 году, сообщает краевое управление СКР.

Ожог на руке

В июле этот гражданин отдыхал вместе с друзьями-туристами. Тургруппа сплавлялась по реке Вишера. На берегу реки возле деревни Заговоруха они разбили лагерь для ночлега. Когда все разошлись спать, студент Пермского института культуры остался у костра один. И ранним утром следующего дня товарищи проснулись от шума и нашли его возле одной палатки без сознания и с ожогами нижних конечностей.

Проверку ведёт Чердынский межрайонный следственный отдел. Потерпевшего и остальных опрашивают повторно, также назначена судебная экспертиза.