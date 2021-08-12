Нью-Йорк, США, , 05:31 — REGNUM Правительства некоторых стран должны отказаться от практики введения односторонних санкций, которые «лишают многих людей во всем мире права на личное развитие, а также сдерживают устойчивое национальное развитие», заявила 11 августа группа экспертов, назначенная Советом по правам человека Организации Объединённых Наций (ООН).

Штаб ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«При применении односторонних санкций государства должны применять принцип предосторожности, чтобы избежать любого негативного гуманитарного воздействия на все права человека, включая право на развитие. Наказание мирных жителей должно прекратиться», — говорится в докладе группы.

Эксперты призвали правительства стран, вводящих «карательные односторонние санкции в отношении других стран», отменить их или минимизировать последствия, чтобы гарантировать, что верховенство закона и права человека не пострадают.

Для примера эксперты привели Венесуэлу, Кубу, Сирию и Иран, население которых впадает в нищету, потому не имеет доступа к электроснабжению, жилью, воде, газу и топливу.