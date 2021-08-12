Якутск, 12 августа, 2021, 05:36 — ИА Регнум. За сутки в Якутии обнаружили девять новых лесных пожаров, их общая площадь — 307 га. Всего в республике горят 1 288 тыс. га лесов, сказал 12 августа региональный министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамин Афанасьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Https://78.mchs.gov.ru Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные аномалии в России и мире — все новости»

Читайте также: Шесть сёл Якутии находятся под пристальным вниманием из-за лесных пожаров

Огнеборцы локализовали за сутки семь пожаров площадью 62 тыс. га, потушили — 13 на территории 17 тыс. га. Продолжают гореть леса Якутии в 168 местах. Борются с огнём 4 816 человек и 706 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть населённых пунктов находятся на особом внимании руководства Якутии в связи с лесными пожарами. В целом ситуация с горящими лесами продолжает оставаться напряжённой в семи районах