Корсаков, Сахалинская область, 12 августа, 2021, 05:33 — ИА Регнум. Медики в Корсакове Сахалинской области отказались помочь двухлетнему ребёнку, который во время игры засунул в нос бусинку.

(сс) Vlynn Плачущий ребенок

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«Двухлетняя дочь во время игры засунула в нос бусинку, но вытащить её районные медики даже не попытались. Это случилось в 20:00 11 августа. Созвонились со станцией скорой помощи, предупредили, что сейчас приедем самостоятельно. Там сказали, что ожидают. Но в кабинете врач даже не подошёл и не осмотрел ребёнка. Просто развёл руками и сказал: я вам помочь ничем не могу», — рассказала astv.ru мать ребёнка.

На её вопрос, что делать и куда обращаться за помощью, медики посоветовали ехать в Южно-Сахалинск: «Там больниц много».

Полтора часа женщина пыталась куда-нибудь дозвониться. В итоге нашла телефон областной клинической больницы в Южно-Сахалинске. Она объяснила проблему, и ей предложили привезти дочь. Областная столица находится в 36 км от Корсакова.

«Мы приехали в больницу, нас встретили хорошие компетентные сотрудники. Промыв нос за 1 минуту, вытащили бусинку. Рассказали, что такое случается и с десятилетними детьми», — добавила женщина и поблагодарила неравнодушных врачей областной больницы.

«Полтора часа я металась, чтобы моему ребёнку помогли. В результате сама искала адреса, номера, договаривалась о приёме. Такого быть не должно», — сказала мать.

Как сообщало ИА REGNUM, в Литве пограничники выбросили беременную иностранку без сознания на линию границы с Белоруссией.