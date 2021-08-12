Благовещенск, 12 августа, 2021, 05:27 — ИА Регнум. В Амурской области паводок пока не спал, подтопленными остаются 169 домов и 1336 придомовых территорий. Частично залиты водой также 37 автомобильных дорог и три моста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 августа в пресс-службе МЧС Приамурья.

Mchs.gov.ru Паводок

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Эвакуированы 670 человек, в том числе 275 детей. Пунктами временного размещения воспользовались 82 подтопленца. Без автомобильного сообщения остаются 30 населённых пунктов. Вода понемногу уходит, за сутки освободились 48 приусадебных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа были отрезаны от дорожного сообщения 33 населённых пункта. Общая протяжённость затопленных автодорог составляла 130 километров.