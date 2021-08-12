* талибам — запрещённая в России организация

Кабул, , 05:08 — REGNUM Правительство Афганистана вооружает местные группы для противодействия наступлению талибов (членов организации, деятельность которой запрещена в РФ) и сохранению контроля над ситуацией в крупных городах, заявил 11 августа афганский министр внутренних дел Саттар Мирзаквал в интервью телеканалу Al Jazeera.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«План состоит из трёх этапов. Первый — остановить поражение (правительственных сил — ред.), второй — собрать наши силы и создать кольца безопасности вокруг городов. Третий — начать наступательные действия. В настоящий момент мы переходим ко второй фазе», — сказал глава МВД Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние три месяца боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увеличили свою территорию более чем вдвое и на прошлой неделе начали захватывать столицы провинций. Сейчас, по утверждениям главарей группировки, под их контролем находится девять административных центров из 34.

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