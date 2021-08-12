Москва, 12 августа, 2021, 05:04 — ИА Регнум. В четверг, 12 августа, в Москве будет облачно, небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха +22… +24 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь

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В ночь на 13 августа в Москве облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь. Температура воздуха +14… +16 °C.

Ветер восточный (ночью западный) 5−10 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +21… +26 °C днём и +12… +17 °C ночью.

В пятницу, 13 августа, днём в столице ожидается +21… +23 °C, по области +20… +25 °C. Облачно с прояснением, местами небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается +9…+14 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 16 августа, к столице России приблизится холодный фронт, в результате чего пойдут дожди и лето начнёт «сдавать свои позиции по всем фронтам».