Якутск, 12 августа, 2021, 05:22 — ИА Регнум. Шесть населённых пунктов находятся на особом внимании руководства Якутии в связи с лесными пожарами. В целом ситуация с горящими лесами продолжает оставаться напряжённой в семи районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 августа в оперативном штабе республики.

Dsns.gov.ua Лесной пожар

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В районах, где ситуация опасна — Намском, Томпонском, Таттинском, Горном, Верхневилюйском, Усть-Алданском и Мирнинском — работают специалисты МЧС. В списке на применение вертолётов с водосливным устройством — населённые пункты Улахан-Эбя, Харьялах, Фрунзе, Далыр, Кырыкый и Сайылак.

В Якутию прибывают специалисты Ногинского и Тульского спасательных центров МЧС, они помогут бороться с огнём. На пожарах также работает сводная инженерная рота министерства обороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутию 11 августа прилетели сотрудники МЧС из Ногинского спасательного центра. Силы для тушения лесных пожаров в республику стягивают в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина.