* запрещённая в России организация

Анкара, , 04:47 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что может принять лидера радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для обсуждения ухудшающейся ситуации в Афганистане. Об этом 11 августа сообщил телеканал CNNTurk.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Положение, в котором находится афганский народ, очень тяжелое, он переживает тревожные времена. Наши соответствующие институты работают над этим, включая переговоры с талибами (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ), и я также могу принять лидера движения», — сказал турецкий президент, не вдаваясь в подробности.

Боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль ряд провинциальных столиц в Афганистане, заявив о потере контроля над ситуацией афганскими властями. Накануне в Катаре начались переговоры с делегацией террористов, в которых принимают участие представители России, Китая, США и Пакистана. Представителя от Турции на них нет.

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