Сахалинцам компенсируют подключение домов к газу
Южно-Сахалинск, 12 августа, 2021, 04:47 — ИА Регнум. Жителя Сахалина компенсируют до 200 тыс. рублей на подключение домов к газу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 августа в пресс-службе областного правительства.
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Такое решение принял губернатор региона Валерий Лимаренко.
Отмечается, что кроме этого в Южно-Сахалинске и Анивском районе людям компенсируют расходы на внутридомовое оборудование. Основную работу по газификации региона специалисты планируют завершить в 2024 году.
В этом году уже 1600 домовладений Южно-Сахалинска могут получить доступ к экологически чистому топливу.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение проработать вопрос финансирования строительства инфраструктуры для газификации Курильских островов.