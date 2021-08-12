Токио, 12 августа, 2021, 04:50 — ИА Регнум. В Японии предписание местных властей об эвакуации из-за угрозы оползней, вызванных проливными дождями, получили около 382 тысяч жителей юго-западных префектур. Об этом 12 августа сообщает телеканал NHK.

Наводнение. Япония

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные аномалии в России и мире — все новости»

Больше всего таких уведомлений получили жители префектуры Нагасаки — 244 тысячи. Предписание эвакуироваться было направлено также жителям нескольких районов префектур Кагосима, Кумамото и Сага.

Напомним, что ранее предписание покинуть свои дома из-за экстремальных погодных условий получили более 26 тысяч жителей Кумамото. По прогнозам, проливные дожди продлятся в Кумамото до 15 августа. В некоторых районах за сутки может выпасть до 300 мм осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате прохождения тайфуна «Лупит» по западной части Японии пострадали не менее 20 человек.

Читайте также: Тропический шторм в Приморье затопил морские пляжи