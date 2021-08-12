Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 12 августа, 2021, 04:45 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре осужден местный житель, обвиняемый в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 августа в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Metapop.com Мошенник

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В суде установлено, что фигурант, оказывая услуги в сфере совершения сделок с недвижимостью, совместно с другим мужчиной, переоформил право собственности на квартиры своих потенциальных покупателей на подставных лиц, чем лишил их права на жильё. Подсудимый незаконным путем завладел документами о праве собственности на квартиры и паспортами собственников, после чего с участием подставных лиц в качестве продавцов продавал квартиры.

Жертвами одного из преступлений стали пенсионеры, которые более двух лет жили в квартире и не подозревали, что она им не принадлежит.

Также потерпевшим стал мужчина с психическими расстройствами.

Подсудимый в ходе предварительного расследования вину признал и заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В отношении второго соучастника уголовное дело находится на рассмотрении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе задержана группа лиц по подозрению в махинациях с квартирами пожилых людей. В числе задержанных — сотрудники полиции.