Якутск, 12 августа, 2021, 04:43 — ИА Регнум. Доставка топлива и товаров первой необходимости в труднодоступные населённые пункты Якутии затруднена задымлённостью из-за лесных пожаров и прекращением судоходства по реке Вилюй. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 12 августа в пресс-службе ПАО «Ленское объединённое речное пароходство».

ПАО «Северная верфь» Корвет «Гремящий»

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Передвижение судов по реке Вилюй прекращено, она обмелела. По реке Лена возить грузы пароходам мешает дым: сложнейшие условия для передвижения судов создает плохая видимость. Дым висит на участке реки от села Усть-Кут до села Жиганск.

Тем не менее, суда ПАО «ЛОРП» продолжают доставку народно-хозяйственных и топливно-энергетических ресурсов, заверили в компании. По состоянию на 11 августа, отправлено 776 тысяч тонн, 244 тысячи тонн из которых — нефтепродукты.

Как сообщало ИА REGNUM, водные пути Якутии, которые являются единственным способом доставить топливо и товары первой необходимости в отдалённые районы республики, сильно обмелели. Уровень воды существенно снижен в реках Яна, Индигирка и Колыма.