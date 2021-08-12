Вашингтон, 12 августа 2021, 04:33 — REGNUM Американскому Госдепартаменту следует обращать более пристальное внимание на ситуацию с правами человека в США, а не критиковать Россию, говорится на странице российского посольства в Вашингтоне в Twitter.
«Официальный представитель Госдепартамента продолжает критиковать Россию за якобы имеющие место нарушения прав человека. Тем временем самое время США обратить внимание на ситуацию внутри своей собственной страны», — сообщили российские дипломаты.
В посольстве добавили ссылку на доклад МИД России «О ситуации с правами человека в отдельных странах», назвав его подсказкой для американских критиков.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель Госдепа Нед Прайс выразил неудовлетворение ситуацией с правами человека в России из-за предъявления новых обвинений блогеру Алексею Навальному.
Читайте ранее в этом сюжете: СК обвинил Навального в создании посягающей на права НКО