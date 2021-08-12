Вашингтон, 12 августа, 2021, 04:33 — ИА Регнум. Американскому Госдепартаменту следует обращать более пристальное внимание на ситуацию с правами человека в США, а не критиковать Россию, говорится на странице российского посольства в Вашингтоне в Twitter.

(сс) Becker1999 Протестующий за права негров

«Официальный представитель Госдепартамента продолжает критиковать Россию за якобы имеющие место нарушения прав человека. Тем временем самое время США обратить внимание на ситуацию внутри своей собственной страны», — сообщили российские дипломаты.

В посольстве добавили ссылку на доклад МИД России «О ситуации с правами человека в отдельных странах», назвав его подсказкой для американских критиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель Госдепа Нед Прайс выразил неудовлетворение ситуацией с правами человека в России из-за предъявления новых обвинений блогеру Алексею Навальному.