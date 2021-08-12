Петропавловск-Камчатский, 12 августа, 2021, 04:27 — ИА Регнум. На Камчатке удалось спасти восемь человек, которые находились на борту рухнувшего 12 августа в Курильское озеро вертолёта Ми-8. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

Читайте также: Прокуратура начала проверку после катастрофы вертолёта Ми-8 на Камчатке

«Организована экстренная доставка пострадавших в медицинские учреждения краевой столицы. К месту прибытия вертолёта в Петропавловске-Камчатском выехали медицинские службы, которые сразу же доставят пострадавших в больницу для оказания необходимой помощи», — сообщил зампред правительства Камчатки Александр Заболиченко.

О судьбе ещё восьми человек, которые находились на борту вертолёта пока не известно. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт Ми-8 с 13 пассажирами и тремя членами экипажа на борту рухнул в Курильское озеро в районе Кроноцкого заповедника 12 августа. Известно, что на борту находились туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.