Минздрав РФ отправит в Якутию врачей из-за дыма лесных пожаров
Якутск, 12 августа, 2021, 04:32 — ИА Регнум. В Якутию обещают прислать специалистов федеральных центров министерства здравоохранения РФ. Они оценят ситуацию и окажут помощь жителям республики, на состояние здоровья которых влияет дым лесных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 августа в оперативном штабе республики.
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Врачи помогут лечить якутян, которые болеют коронавирусом в условиях задымления, и оценят влияние дыма на здоровье жителей региона. Поручение отправить в республику специалистов дал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Как задымлённость сказывается на здоровье якутян, определят специальные исследования.
Сегодня смог от горящих лесов, по прогнозу метеорологов, будет наблюдаться в Якутске и в населённых пунктах центральной, заречной и Вилюйской группы районов республики.
Как сообщало ИА REGNUM, длительная и сильная задымлённость в регионе негативно влияет на состояние здоровье людей сразу по нескольким параметрам, считает врач Николай Григорьев. Из-за долгого отсутствия на территории республики прямых солнечных лучей якутяне не успели получить достаточное количество витамина D, и это негативно влияет на иммунитет и общее состояние организма, констатировал эксперт.