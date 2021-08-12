Якутск, 12 августа, 2021, 04:32 — ИА Регнум. В Якутию обещают прислать специалистов федеральных центров министерства здравоохранения РФ. Они оценят ситуацию и окажут помощь жителям республики, на состояние здоровья которых влияет дым лесных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 августа в оперативном штабе республики.

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Врачи помогут лечить якутян, которые болеют коронавирусом в условиях задымления, и оценят влияние дыма на здоровье жителей региона. Поручение отправить в республику специалистов дал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Как задымлённость сказывается на здоровье якутян, определят специальные исследования.

«С министром здравоохранения страны состоялся обстоятельный диалог. Несмотря на то, что высококвалифицированных специалистов по оказанию нового вида медицинской услуги в стране не так уж и много, принято решение, что они приедут к нам в ближайшее время и окажут методическую и консультационную помощь», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Сегодня смог от горящих лесов, по прогнозу метеорологов, будет наблюдаться в Якутске и в населённых пунктах центральной, заречной и Вилюйской группы районов республики.

Как сообщало ИА REGNUM, длительная и сильная задымлённость в регионе негативно влияет на состояние здоровье людей сразу по нескольким параметрам, считает врач Николай Григорьев. Из-за долгого отсутствия на территории республики прямых солнечных лучей якутяне не успели получить достаточное количество витамина D, и это негативно влияет на иммунитет и общее состояние организма, констатировал эксперт.