Владивосток, 12 августа, 2021, 04:29 — ИА Регнум. В Приморье с 12 августа действие особого противопожарного режима, введенного 27 июля в 12 муниципалитетах, распространяется ещё на 15 территорий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Лесной пожар

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Особый противопожарный режим вводится в Арсеньевском, Артемовском, Владивостокском, Дальнереченском, Лесозаводском, Спасском и Уссурийском городских округах, Октябрьском, Пограничном, Ханкайском и Хорольском муниципальных округах, Михайловском, Надеждинском, Спасском и Черниговском районах.

«Речь идёт о запрете пребывания населения в лесах, разведения открытого огня и сжигания мусора на территориях этих муниципалитетов, проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ. Также следует создать запас воды для тушения пожаров, восстанавливать противопожарные минерализованные полосы», — пояснили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья.

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Как сообщало ИА REGNUM, обстановка с лесными пожарами в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. На утро 11 августа в регионе не потушены 26 ранее зарегистрированных очагов общей площадью 141 780 гектаров.