Вашингтон, , 04:20 — REGNUM Посольство Китая в США считает безответственной ремаркой заявление главы пресс-службы американского Госдепартамента Неда Прайса относительно решения Пекина отозвать китайского посла в Вильнюсе. Об этом говорится на сайте китайской дипломатической миссии.

КНР (сс) Army Sgt. Amber I. Smith

Критическое замечание американскому чиновнику сделали после того, как он осудил решение Китая отозвать своего посла в Литве и требование к литовскому дипломату покинуть Пекин.

«Соединенные Штаты не имеют никакого права прибегать к подобным жестам и не обладают компетенцией, которая позволила бы им делать такие безответственные заявления», — сообщили в китайском посольстве.

В дипломатическом ведомстве добавили, что США должны чётко придерживаться двустороннего коммюнике по Тайваню и действовать в соответствии с принципом «одного Китая».

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