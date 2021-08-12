Мехико, , 04:17 — REGNUM Власти и оппозиция Венесуэлы вскоре завершат подготовку к переговорам при посредничестве Норвегии, которые могут начаться в Мексике в ближайшие дни. Об этом министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард 11 августа сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Протесты в Венесуэле (сс) Valentin Guerrero

глава МИД Мексики Марсело Эбрард «Я подтверждаю, что МИД Норвегии проинформировал нас о том, что стороны, которые будут участвовать в диалоге по Венесуэле, вступили в финальную стадию своих предварительных согласований, чтобы начать переговоры в нашей стране».

В июле президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что переговоры правительства Венесуэлы с оппозицией могут быть возобновлены в случае соблюдения ряда условий. В их числе — отмена санкций западных стран, признание легитимности действующей власти и отказ от планов по организации государственных переворотов в республике. Мадуро также подчеркнул, что в переговорном процессе должны быть представлены все политические силы страны.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры между правительством Венесуэлы и оппозицией по выходу из политического кризиса в стране могут состояться 13 августа в Мексике.

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