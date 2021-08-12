Петропавловск-Камчатский, 12 августа, 2021, 04:08 — ИА Регнум. На Камчатке удалось спасти восемь человек, которые находились на борту вертолёта Ми-8, рухнувшего 12 августа в Курильское озеро в районе Кроноцкого заповедника, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правительстве края.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

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Двое из спасённых находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в Курильское озеро упал вертолёт Ми-8. На борту находились 13 пассажиров и три члена экипажа. Известно, что пассажиры были туристами из Москвы и Санкт-Петербурга.