Владивосток, 12 августа, 2021, 04:07 — ИА Регнум. Пляжи Приморья после прохождения шторма LUPIT оказались затоплены — 10−11 августа отмечалось опасное явление: подъём уровня моря выше критических значений от 9 до 15 см, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Примгидромета 12 августа.

Море

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Вода поднималась более 6 часов.

«Подъём уровня моря, штормовое волнение в заливе Петра Великого и вдоль восточного побережья Приморья, заплеск волн на берег вызвали подтопление береговой черты в районе пляжей», — пояснили специалисты.

В региональных соцсетях отдыхающие выкладывали фото и видео, комментарии стихии — палатки сносило сильными порывами ветра, высота волн в море была значительной.

12 августа погода в Приморье наладилась.

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Как сообщало ИА REGNUM, тропический шторм LUPIT, который бушует в Японии, отразится на погоде в Приморье — ожидаются местами небольшие дожди, сильный ветер и понижение температуры воздуха,