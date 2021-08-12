Петропавловск-Камчатский, 12 августа, 2021, 04:03 — ИА Регнум. На Камчатке после крушения 12 августа в Курильское озеро вертолёта Ми-8 с 13 пассажирами и тремя членами экипажа на борту краевая прокуратура начала проверку исполнения законодательства об оказании туристских услуг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Инфо Pro Вертолёт Ми-8

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«Проверка проводится во взаимодействии с Камчатской транспортной прокуратурой, которая проверяет соблюдение законодательства в сфере безопасности полетов. В случае выявления нарушений органами прокуратуры будет принят комплекс мер реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных лиц», — уточнили к прокуратуре Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, в авиакатастрофе вертолёта Ми-8 с 13 пассажирами на борту и тремя членами экипажа, по предварительной информации, есть выжившие.