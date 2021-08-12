Петропавловск-Камчатский, 12 августа, 2021, 03:56 — ИА Регнум. На борту рухнувшего на Камчатке 12 августа в районе Кроноцкого заповедника вертолёта Ми-8 были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, написал телеграм-канал «Камчатка №1».

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

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Сообщается, что из 16 человек, которые летели на вертолёте, восемь выжили, из них два члена экипажа — второй пилот и бортмеханик.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в Курильское озеро упал вертолёт Ми-8. На борту находились 13 пассажиров и три члена экипажа.

Официально о выживших при авиакатастрофе пока не сообщается.