Владивосток, 12 августа, 2021, 03:50 — ИА Регнум. Перенесшим COVID-19 жителям Приморья следует пройти обследование, чтобы избежать дальнейших осложнений. Работу медучреждений, в том числе по вакцинации населения в Анучинском, Яковлевском районах и Арсеньеве, 11 августа проверила министр здравоохранения края Анастасия Худченко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцины «Гам-КОВИД-Вак»

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План вакцинации взрослого населения в этих муниципалитетах выполнен на 25−32%. Для формирования коллективного иммунитета необходимо 60−70%.

«Если к октябрю число вакцинируемых не достигнет плановых показателей, то в осенний период нас ждет такая же картина, как в прошлом году, — лавинообразный рост заболеваемости. После COVID-19 пациенты еще 3−6 месяцев находятся в зоне риска. Инфекция дает серьезные осложнения на сердечно-сосудистую систему, повышает риск появления тромбоза. Поэтому важно обследоваться после перенесенного заболевания», — сказала Анастасия Худченко.

Министр напомнила, что с 1 июля в поликлиниках Приморья началась углубленная диспансеризация для переболевших приморцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области допускают наступление четвёртой волны заболеваемости COVID-19.