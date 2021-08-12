Оттава, , 03:43 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 11 августа обсудили ситуацию с правами человека в Белоруссии, а также ряд других вопросов. Об этом сообщает пресс-служба канадского премьер-министра.

Урсула фон дер Ляйен Bmvg.de

пресс-служба премьер-министра Канады Джастина Трюдо «Премьер-министр Трюдо и председатель фон дер Ляйен выразили озабоченность по поводу нарушений прав человека в Белоруссии и договорились продолжать координацию своих действий, в том числе санкций».

В числе вопросов, которые обсуждали Трюдо и фон дер Ляйен — борьба с изменениями климата, ситуация с пандемией COVID-19, стихийные бедствия в Канаде и Европе. Собеседники также коснулись вопроса о введении международных сертификатов вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральный совет Швейцарии 11 августа объявил об ужесточении санкций в отношении Белоруссии.

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