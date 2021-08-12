Оттава, 12 августа 2021, 03:43 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 11 августа обсудили ситуацию с правами человека в Белоруссии, а также ряд других вопросов. Об этом сообщает пресс-служба канадского премьер-министра.
В числе вопросов, которые обсуждали Трюдо и фон дер Ляйен — борьба с изменениями климата, ситуация с пандемией COVID-19, стихийные бедствия в Канаде и Европе. Собеседники также коснулись вопроса о введении международных сертификатов вакцинации.
Как сообщало ИА REGNUM, Федеральный совет Швейцарии 11 августа объявил об ужесточении санкций в отношении Белоруссии.
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