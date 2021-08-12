Петропавловск-Камчатский, 12 августа, 2021, 03:24 — ИА Регнум. На Камчатке после крушения в районе Кроноцкого заповедника 12 августа вертолёта Ми-8 с 13 пассажирами на борту и тремя членами экипажа возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.

Вертолёт

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Вертолёт совершал коммерческие перевозки. Утром 12 августа он следовал из аэропорта села Николаевка Елизовского района к озеру Курильское.

«Следственная группа выехала на место происшествия, уточняется число пострадавших, находившихся на борту воздушного судна, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в авиакатастрофе вертолёта Ми-8 с 13 пассажирами на борту и тремя членами экипажа, по предварительной информации, есть выжившие.