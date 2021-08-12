Штат Калифорния, США, 12 августа, 2021, 03:17 — ИА Регнум. В штате Калифорния (США) природный пожар, которому из-за его масштаба присвоили персональное имя «Дикси», охватил площадь уже более 202 тыс. гектаров. Об этом 11 августа сообщает пожарное ведомство штата.

U.S. Department of Agriculture Лесной пожар

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Распространению огня, который бушует на севере штата с середины июля, способствуют неблагоприятные погодные условия — сильный порывистый ветер, жара и пониженная влажность воздуха.

Отмечается, что пожар «Дикси», в тушении которого задействовано около пяти тысяч человек, в настоящее время локализован на 30%. Всего за месяц огонь уничтожил 1045 построек, в том числе 550 жилых домов.

По данным Национального межведомственного пожарного центра, на западе США в настоящее время общая площадь природных пожаров составляет более 971 тыс. гектаров. С начала года от пожаров пострадало более 1,5 млн гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, природный пожар в американском штате Калифорния уничтожил город Гринвилл, основанный во времена «золотой лихорадки».