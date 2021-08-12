Киев, 12 августа, 2021, 03:14 — ИА Регнум. Тематические раскраски о минной опасности передали детям в киевском центре «Артек» работники так называемого министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Минное поле

«Международному детскому центру «Артек», который находится в Пуще-Водице передали 5 тысяч тематических раскрасок для детей. Поэтому будущие посетители детского лагеря смогут наглядно и в игровой форме ознакомиться с информацией об опасности мин, а также изучить важные правила и модели поведения с ними», — говорится в сообщении.

Работники министерства также провели разъяснительные беседы с детьми, рассказали об опасности мин и правилах поведения в случае их обнаружения. Свои действия киевские власти объяснили тем, что заминированные объекты встречаются по всей территории Украины.

Читайте также: У ВСУ отсутствуют планы минных полей — политолог