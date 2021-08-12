Опубликован список пассажиров, летевших на рухнувшем Ми-8 на Камчатке
Петропавловск-Камчатский, 12 августа, 2021, 03:12 — ИА Регнум. Опубликован список из 13 пассажиров, которые находились на борту вертолёта Ми-8, совершившего 12 августа жёсткую посадку в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке.
(сс) Ministry of Defense of Ukraine
Вертолёт ВСУ
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- Анастасия Пономарёва,
- Евгений Кулаков,
- Ольга Кремнева,
- Виктор Стрелкин,
- Михаил Маляков,
- Даниил Маляков,
- Ирина Мозолева,
- Кирилл Скварников,
- Эльвира Чернова,
- Елена Харитонова,
- Георгий Кованцев,
- Николай Корженевский,
- Елена Антипина.
Список опубликовал телеграм-канал Камчатка №1.
Как сообщало ИА REGNUM, в авиакатастрофе вертолёта Ми-8 с 13 пассажирами на борту и тремя членами экипажа, по предварительной информации, есть выжившие.