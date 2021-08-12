Петропавловск-Камчатский, 12 августа, 2021, 03:12 — ИА Регнум. Опубликован список из 13 пассажиров, которые находились на борту вертолёта Ми-8, совершившего 12 августа жёсткую посадку в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Вертолёт ВСУ

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Анастасия Пономарёва,

Евгений Кулаков,

Ольга Кремнева,

Виктор Стрелкин,

Михаил Маляков,

Даниил Маляков,

Ирина Мозолева,

Кирилл Скварников,

Эльвира Чернова,

Елена Харитонова,

Георгий Кованцев,

Николай Корженевский,

Елена Антипина.

Список опубликовал телеграм-канал Камчатка №1.

Как сообщало ИА REGNUM, в авиакатастрофе вертолёта Ми-8 с 13 пассажирами на борту и тремя членами экипажа, по предварительной информации, есть выжившие.