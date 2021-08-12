Петропавловск-Камчатский, 12 августа, 2021, 03:12 — ИА Регнум. Опубликован список из 13 пассажиров, которые находились на борту вертолёта Ми-8, совершившего 12 августа жёсткую посадку в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine
Вертолёт ВСУ

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  • Анастасия Пономарёва,
  • Евгений Кулаков,
  • Ольга Кремнева,
  • Виктор Стрелкин,
  • Михаил Маляков,
  • Даниил Маляков,
  • Ирина Мозолева,
  • Кирилл Скварников,
  • Эльвира Чернова,
  • Елена Харитонова,
  • Георгий Кованцев,
  • Николай Корженевский,
  • Елена Антипина.

Список опубликовал телеграм-канал Камчатка №1.

Как сообщало ИА REGNUM, в авиакатастрофе вертолёта Ми-8 с 13 пассажирами на борту и тремя членами экипажа, по предварительной информации, есть выжившие.