Петропавловск-Камчатский, 12 августа, 2021, 03:01 — ИА Регнум. На Камчатке открыли горячую линию для родственников пассажиров и членов экипажа упавшего в районе Кроноцкого заповедника 12 августа вертолёта Ми-8, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия Вертолёт

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«По телефону 8 (4152)30−10−99 граждане могут узнать информацию о ходе поисково-спасательных работ, а также в случае необходимости получить психологическую помощь», — пояснили в ведомстве.

Горячая линия будет работать круглосуточно.

Как сообщало ИА REGNUM, в авиакатастрофе вертолёта Ми-8 с 13 пассажирами на борту и тремя членами экипажа, по предварительной информации, есть выжившие, написал 12 августа телеграм-канал Камчатка №1.