Анадырь, 12 августа, 2021, 03:03 — ИА Регнум. На Чукотке утвердили дополнительные 755,5 тонн лососей для добычи анадромных видов рыб промышленному и любительскому рыболовству, сообщили 12 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Предприятиям, осуществляющим добычу рыбы в бассейне Анадырского лимана — Анадырский лиман, горло реки Анадырь, залив Онемен и река Великая выделили дополнительные 350 тонн кеты и 400 тонн горбуши.

Для любительского рыболовства добавили 5,5 тонн красной рыбы на два участка. На участок №92 «Домик рыбака» в селе Тавайваам — 3 тонны кеты и 500 кг горбуши и на участок №100 на реке Анадырь в районе села Марково — 2 тонны кеты.

«Лососёвая путина активно набирает обороты. В резерве осталось всего 398,5 тонн лососевых. По итогам обследования нерестилищ на их заполняемость округу могут быть выделены дополнительные объёмы лососевых, сверх тех, что были доведены округу ранее», — пояснила председатель комитета по рыболовству департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотки Алёна Пиняева.

На 11 августа на Чукотке общий вылов лососей составил более 3,7 тыс. тонн или 69,6% от выделенных объемов — горбуши 2,4 тыс. тонн (68,8% от выделенного объема), кеты 1,2 тыс. тонн (77%) и нерки 163 тонна (44,9%).

Сроки путины установлены с 1 июня по 30 сентября, но из-за ледовой обстановки путина началась позднее — 24 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке со 2 по 8 августа упали оптовые цены на мороженую рыбу. Самое значительное снижение цены произошло на горбушу.