Петропавловск-Камчатский, 12 августа, 2021, 02:51 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8, перевозивший туристов в районе Кроноцкого озера на Камчатке, мог упасть из-за отказа двигателя или ошибки пилотирования в сложных метеоусловиях. Об этом 12 августа сообщил источник в службах транспортного надзора.

Vityaz-aero.ru Ми-8Т компании «Витязь-Аэро»

«В районе посадки отмечается сильный туман и практически нулевая видимость, в которой экипаж мог допустить ошибку, что привело к катастрофе», — цитирует «Интерфакс» собеседника.

Он допустил, что экипаж пытался совершить вынужденную посадку после отказа двигателя или из-за другой технической неисправности воздушного судна.

Другой источник сообщил, что упавший Ми-8 эксплуатировался почти 40 лет, а сертификат лётной годности вертолёта выдан до 16 июня 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт авиакомпании «Витязь-Аэро» рухнул в ночь на 12 августа в районе Кроноцкого озера на Камчатке. На борту воздушного судна находились 16 человек, в том числе 13 туристов. На их поиски вылетели спасатели Региональной поисково-спасательной базы.