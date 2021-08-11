Петропавловск-Камчатский, 12 августа, 2021, 02:45 — ИА Регнум. На месте крушения вертолёта Ми-8 в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника ведётся спасательная операция, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 августа в правительстве края.

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Шесть водолазов и семь спасателей вылетели в Южно-Камчатский заказник.

Всего в спасательной операции задействованы 45 человек и восемь единиц техники, в том числе медработники Озерновской больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в авиакатастрофе вертолёта Ми-8 с 13 пассажирами на борту и тремя членами экипажа, по предварительной информации, есть выжившие, написал 12 августа телеграм-канал Камчатка №1.