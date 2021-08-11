Красноярск, 12 августа, 2021, 02:36 — ИА Регнум. В четверг, 12 августа, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, мгла, температура воздуха +23… +25 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Zmey Kaa Kobra Красноярск

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В 06:15 на Театральной площади было +17 °C.

Ночью с 12 на 13 августа ожидается до +14… +15 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь.

Скорость западного ветра 4−9 м/с. Давление — 732 мм рт. ст.

В пятницу, 13 августа, в Красноярске до +22… +24 °C днём и +13… +15 °C ночью, облачно с прояснениями, днём небольшой дождь.

В субботу, 14 августа, в Красноярске ожидается до +17… +21 °C днём. Ночью — до +12…+15 °C. Облачно, временами дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 12 августа в Туруханском районе, в Эвенкийском муниципальном районе (МР), в центральных районах Красноярского края сохранится мгла. В Эвенкийском МР, в центральных и южных районах Красноярского края местами сильные дожди, грозы.

В Эвенкийском МР сохраняется высокая пожарная опасность IV класса.

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