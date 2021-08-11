Петропавловск-Камчатский, 12 августа, 2021, 02:33 — ИА Регнум. В авиакатастрофе вертолёта Ми-8 с 13 пассажирами на борту и тремя членами экипажа, по предварительной информации, есть выжившие, сообщил 12 августа телеграм-канал «Камчатка №1».

Tricia123 Вертолет

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Известно, что несколько человек, находившихся на борту, после падения вертолёта в Курильское озеро смогли выбраться из воды на берег. По предварительным данным, 10 человек погибли.

Вертолёт совершил жёсткую посадку в плохих метеоусловиях.

Известно, что судно принадлежит компании «Витязь-Аэро», совладелец которой Игорь Редькин — он признался, что случайно застрелил на свалке человека, думая, что это медведь. 12 августа суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 12 августа на территории Кроноцкого заповедника разбился вертолёт с туристами.