Вашингтон, 12 августа, 2021, 02:15 — ИА Регнум. США могут закрыть своё посольство в Афганистане и эвакуировать из Кабула американских дипломатов ещё до окончания августа. Об этом со ссылкой на источники 11 августа сообщает газета Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США в Афганистане

С учётом сложившийся в стране опасной ситуации перспектива закрытия посольства США в Кабуле в самые ближайшие недели рассматривается Госдепартаментом в качестве одного из возможных вариантов действий. Также в Вашингтоне обсуждают, какое минимально необходимое число дипломатов нужно оставить в посольстве в случае продолжения его работы.

Напомним, что в Пентагоне пересмотрели прогнозы развития событий в Афганистане в сторону их более быстрого ухудшения. Если ещё в июне военные эксперты полагали, что радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может захватить Кабул в течение полугода, то теперь считается, что это может произойти в срок от одного до трёх месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, армейский корпус правительственных сил Афганистана сдался отрядам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе административного центра провинции Кундуз.

Читайте также: Афганские террористы заявили о приверженности мирному решению проблем