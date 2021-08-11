Петропавловск-Камчатский, 12 августа, 2021, 02:03 — ИА Регнум. Тринадцать туристов и трое членов экипажа находились на борту вертолета Ми-8, упавшего в районе Кроноцкого озера на Камчатке. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника.

Пресс-служба Камчатского Кроноцкого заповедника Кроноцкий биосферный заповедник: озеро Курильское

«Предположительно, вертолет принадлежит авиакомпании «Витязь-Аэро», на борту находились 13 туристов и трое членов экипажа. Из аэропорта в поселке Николаевка готовится вылететь воздушное судно авиакомпании для уточнения подробностей случившегося», — сказал представитель заповедника.

Информацию о жёсткой посадке подтвердили в ГУ МЧС по Камчатке. Сигнал о происшествии поступил в ведомство 00:50 мск. На место вылетели спасатели Региональной поисково-спасательной базы, готовится к вылету второй вертолёт.